Samsung Galaxy Note 10: qui potete vedere in diretta streaming l'evento di annuncio - Agg

L'evento di annuncio di Samsung Galaxy Note 10 è sicuramente il momento cloud della giornata di oggi per gli amanti del mondo della tecnologia. Mancano pochi minuti all'inizio della diretta streaming, che potete direttamente vedere tramite il player presente qui sopra. Nel frattempo, facciamo un breve riassunto dei rumor e leak emersi online.

Samsung Galaxy Note 10 probabilmente arriverà in due modelli, quello base e quello Plus. Quest'ultimo dovrebbe montare uno schermo Super AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960 x 1440 pixel) e protezione Gorilla Glass 6, mentre Note 10 dovrebbe disporre di un pannello da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+. Sotto la scocca, invece, dovremmo trovare un processore Exynos 9825 per il mercato europeo e uno Snapdragon 855+ per quanto riguarda la variante internazionale. Per il resto, Galaxy Note 10 dovrebbe disporre di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, mentre la variante Plus dovrebbe montare 12GB di RAM e fino a 1TB di ROM.

La batteria di Galaxy Note 10 Plus sarà probabilmente da 4300 mAh con rapida da 45W, mentre la versione base dello smartphone dovrebbe invece disporre di una batteria da 3500 mAh con ricarica rapida da 25W. Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe avere inoltre una tripla fotocamera da 12MP (f/1.5-f/2.4) + 12MP (f/2.4, zoom ottico 2x) + 16MP (f/2.2, grandangolare), mentre il modello Plus stando ai leak disporrebbe anche di un sensore ToF 3D.

Per quanto riguarda i prezzi, Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe disporre di un costo di partenza pari a 949 euro per la variante da 256GB di memoria interna, mentre la variante Plus dovrebbe avere un costo di 1099 euro per il modello da 256GB e di 1199 euro per quella da 512GB. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al nostro approfondimento su Galaxy Note 10.

Tutte le informazioni riportate in questa news sono frutto di rumor e leak. Vi invitiamo quindi a prenderle con la dovuta cautela e ad attendere che Samsung riveli i dettagli ufficiali durante l'evento di annuncio di Samsung Galaxy Note 10, che inizierà alle ore 22 italiane di oggi 7 agosto 2019.



[AGGIORNAMENTO 22:48 07/08/2019]: Samsung ha annunciato ufficialmente Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Plus. Per tutti i dettagli del caso, potete consultare la nostra anteprima.