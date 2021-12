Samsung Galaxy Note 10 si prepara ad Android 12: arriva beta One UI 4.0!

Buone nuove per i possessori di Galaxy Note 10: Samsung ha ufficialmente avviato la fase di preparazione finale per il lancio della beta di One UI 4.0, aggiornamento dell’interfaccia e del sistema operativo che porterà Android 12, dimostrando così l’impegno della società per il dispositivo che già ha compiuto due anni.

Come ripreso da PhoneArena, infatti, nel mercato domestico della Corea del Sud l’azienda ha iniziato a reclutare i primi tester per provare questo update su Galaxy Note 10, con l’obiettivo di perfezionarlo prima di procedere con il rilascio globale. Ovviamente, One UI 4.0 arriverà di conseguenza anche su Galaxy Note 10+. Nel mentre, anche Galaxy Note 20 ha accesso alla beta di One UI 4.0.

Allo stato attuale, dunque, noi italiani dobbiamo solamente aspettare il suo approdo nel Vecchio Continente e poi nel Belpaese. Per accedere a ogni anteprima, ricordiamo, sarà necessario avviare l’app Samsung Members e iscriversi al programma Beta per ottenere i permessi di download e utilizzo una volta ufficializzata la sua disponibilità. Ricordiamo, quindi, che si potrà verificare quest’ultima tramite la scheda Impostazioni > Aggiornamento software.

Quando arriverà in Italia One UI 4.0 su Galaxy Note 10 in versione stabile, dunque? Considerando che la fase di test sta iniziando in questi giorni, il lancio definitivo è previsto per gennaio o febbraio 2022. Ciò dipenderà, però, anche dalla velocità di diffusione della beta e dalla quantità di prove condotte dagli utenti e dai tecnici di casa Samsung.

Restando ancora nel mondo Samsung, secondo recenti analisi di mercato la compagnia asiatica detiene oltre il 90% del mercato foldable.