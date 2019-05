Samsung, il Galaxy Note 10 pronto a salutare il jack per le cuffie

Dopo la presentazione di Galaxy S10 e Galaxy S10+, Samsung guarda già oltre e nello specifico al prossimo smartphone top di gamma, che come di consueto dovrebbe vedere la luce nel corso dell'estate, il Galaxy Note 10. Oggi emergono le prime indiscrezioni a riguardo.

Secondo quanto riferito da Android Police, gli ingegneri Samsung avrebbero deciso di togliere il jack audio da 3,5 millimetri dal prossimo smartphone. Il sito cita una "fonte che ha familiarità con i piani della compagnia", secondo cui il dispositivo dovrebbe essere completamente senza tasti.

La novità riguarderà anche i pulsanti fisici per l'alimentazione ed il volume, che saranno sostituiti da aree sensibili al touch ed offriranno funzioni simili a quelle presenti sul Google Pixel 2 e l'HTC U11.

Samsung interpellata sulla questione ha ovviamente preferito non rispondere, ed un portavoce ha affermato che non è nei piani della compagnia commentare indiscrezioni e voci di corridoio su smartphone che ancora non hanno visto la luce.

La rimozione del jack per le cuffie potrebbe però rappresentare un cambiamento storico per Samsung, che dovrebbe seguire la falsariga intrapresa da Apple con l'iPhone 7 nel 2016, che ha segnato l'addio alle cuffie ed auricolari con i fili a favore di soluzioni wireless come le Airpods.