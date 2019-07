Samsung Galaxy Note 10+: pubblicata in rete la possibile scheda tecnica completa

I colleghi di Slashleaks hanno pubblicato oggi quella che potrebbe essere la scheda tecnica completa del nuovo Galaxy Note 10+, il prossimo smartphone top di gamma della società coreana, che conferma molte delle indiscrezioni trapelate in precedenza.

Di seguito la scheda tecnica completa pubblicata da Slashleaks:

Sistema operativo : Android Pie con Samsung One UI;

: Android Pie con Samsung One UI; CPU : Exynos 9825 2,7GHz octa-core (2,7 GHz + 2,4 GHz + 1,4 GHz);

: Exynos 9825 2,7GHz octa-core (2,7 GHz + 2,4 GHz + 1,4 GHz); Display : 6,8 pollici AMOLED QHD+ (3040x1440 pixel), 498ppi, 16 milioni di colori, HDR 10+, Gorilla Glass 6 con filtro per i blu;

: 6,8 pollici AMOLED QHD+ (3040x1440 pixel), 498ppi, 16 milioni di colori, HDR 10+, Gorilla Glass 6 con filtro per i blu; Fotocamera principale: Tripla lente (12 MP Dual pixel, f/1.5-f/2.4, 16MP Ultra Wide Angle (f/2.2, 12 MP Teleobiettivo con zoom ottico 2x ed apertura f/2.1), ToF, Flash, HDR10+, Quick Start, OIS, Image Scene Detection. Possibilità di registrare video in UHD 4K a 60 fps;

Tripla lente (12 MP Dual pixel, f/1.5-f/2.4, 16MP Ultra Wide Angle (f/2.2, 12 MP Teleobiettivo con zoom ottico 2x ed apertura f/2.1), ToF, Flash, HDR10+, Quick Start, OIS, Image Scene Detection. Possibilità di registrare video in UHD 4K a 60 fps; Fotocamera frontale : 10 MP Dual Pixel (f/2.2, Autofocus, HDR 10+, Motion Detection, Voice Control, Front Flash tramite il display). E' in grado di registrare video a 30 fps;

: 10 MP Dual Pixel (f/2.2, Autofocus, HDR 10+, Motion Detection, Voice Control, Front Flash tramite il display). E' in grado di registrare video a 30 fps; Batteria: 4300 mAh con ricarica veloce a 45 watt e wireless a 20 watt;

La versione in questione include 12 gigabyte di RAM e 256GB di memoria interna, ma probabilmente saranno disponibili anche altre varianti. Confermato anche il sensore per le impronte digitali integrato nello schermo, che si aggiunge agli altri sensori, tra cui quello per il riconoscimento facciale.

Per quanto riguarda l'S-Pen, nella tabella si parla di 4096 livelli di pressione ed una latenza minore ai 70ms.

Nella stessa scheda viene anche indicata come data d'inizio della commercializzazione il 23 Agosto, poco meno di 20 giorni dopo la presentazione ufficiale del 7 Agosto.