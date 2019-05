Samsung Galaxy Note 10: il più grande di sempre con uno schermo da 19:9?

Il Galaxy Note 10 potrebbe avere uno schermo da 19:9. È questo quanto emerso dal risultato di un test HTML5 eseguito col browser del nuovo dispositivo di casa Samsung, rivelando le proporzioni del pannello frontale come già accaduto in passato per il lancio della serie S10.

Una mezza conferma più che una novità, dal momento che la notizia di un pannello frontale da 19:9 era già trapelata in precedenza, ad avvalorare la possibile strategia adottata dal colosso coreano, che già dalla linea S8 aveva incrementato in modo importante le dimensioni del display. Ora, grazie alla tecnologia Infinity-O che permette di nascondere la fotocamera dentro allo schermo, lo spazio a disposizione aumenterebbe ancora, portando a rapporti d’aspetto maggiori.

Il test sarebbe stato eseguito da un dispositivo identificato col codice “SM-N976V”, già noto per essere il riferimento di uno dei due modelli di Note 10 che dovrebbero arrivare sul mercato. La dimensione registrata è precisamente di 412x869 pixel, che conferma appunto il rapporto di 19:9. Va comunque sottolineato che le dimensioni esatte del display sono ancora tutte da chiarire e che le informazioni emerse non lasciano intendere indicazioni precise sulla reale altezza e larghezza del pannello frontale.

Al momento le uniche informazioni sono disponibili attraverso dei rumor diffusi un mese fa dal noto leaker @UniverseIce, che ha anticipato la possibilità che vengano rilasciati due modelli di Galaxy Note 10 con due schermi diversi. Il più piccolo sarebbe dotato di un display da 6.28 pollici, mentre quello più grande da 6,75 pollici. Sempre secondo rumor recenti, il dispositivo non avrà alcun tasto fisico. Non è da escludere, inoltre, che il fratello maggiore possa presentare funzionalità aggiuntive rispetto a quello minore, anche se al momento non ci sono informazioni ufficiali da parte di Samsung.

Previsti inoltre altri due modelli della famiglia Note 10, che sarebbero le versioni equipaggiate per il 5G dei due dispositivi.