Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Edition ufficiale: in Europa tra pochi giorni

In vista dell'imminente arrivo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, pellicola che in Italia uscirà il 18 dicembre 2019, Samsung ha annunciato ufficialmente la Star Wars Edition di Galaxy Note 10+. Si tratta di un'edizione speciale in arrivo in Europa tra pochi giorni.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget, questa variante di Galaxy Note 10+ arriverà nel Vecchio Continente a partire dal 10 dicembre 2019. Tuttavia, sembra che l'Italia non sia inclusa nei Paesi coinvolti dall'iniziativa. Infatti, le fonti parlano di 15 mercati: Australia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Corea, Norvegia, Russia, Spagna, Svezia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

In ogni caso, la Star Wars Edition porta con sé "solamente" delle modifiche estetiche, chiaramente in termini di backcover, S-Pen e software (sfondi, temi, suoni, icone e quant'altro). All'interno della confezione di vendita, ci saranno anche delle cover personalizzate e delle Galaxy Buds in pieno stile "Guerre Stellari", come potete vedere nell'immagine presente qui sotto.

Al momento in cui scriviamo non sono ancora stati forniti dettagli in merito al prezzo della Star Wars Edition, ma come abbiamo già detto essa probabilmente non arriverà in Italia. Per maggiori informazioni sulla variante "base" dello smartphone, vi rimandiamo alla nostra recensione di Samsung Galaxy Note 10+.