Samsung Galaxy Note 10+ si fa vedere in alcune presunte foto reali

Dopo aver immesso sul mercato la serie Galaxy S10 e quella Galaxy A, Samsung si appresta ad annunciare la nuova gamma di smartphone Galaxy Note 10, che secondo diverse fonti internazionali potrebbe essere presentata il prossimo 7 agosto.

Ebbene, nelle ultime ore sono trapelate online diverse presunte immagini reali della variante Plus di Samsung Galaxy Note 10, che sembrano confermare i precedenti rumor e ci svelano il design dello smartphone a 360 gradi. In particolare, le foto che potete vedere in calce alla notizia sono state diffuse da TechTalkTV, fonte che si è già rivelata attendibile in passato per quanto riguarda il mercato smartphone.

Samsung Galaxy Note 10+ sembra quindi disporre di un foro per la fotocamera posto in posizione centrale in un ampio schermo con bordi ridotti all'osso. Nella parte posteriore si vedono invece tre sensori fotografici, accompagnati dal classico flash Dual LED. Secondo alcune fonti, dovrebbero anche essere presenti dei sensori aggiuntivi, ma non ci sono ancora informazioni chiare in tal senso.

Insomma, non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più in merito a Samsung Galaxy Note 10 e alla sua presunta variante Pro. Nel frattempo, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra scheda dedicata a Samsung Galaxy Note 10, dove trovate tutte le notizie e gli approfondimenti in merito a questa serie di smartphone.