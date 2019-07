Samsung: il Galaxy Note 10 verrà presentato il 7 Agosto

Samsung ha ufficialmente inviato gli inviti per l'evento Unpacked estivo, in programma il prossimo 7 agosto, nel corso del quale presenterà il nuovo Galaxy Note 10, la decima generazione dell'apprezzato phablet che andrà ad occupare il listino di fascia alta della seconda metà dell'anno.

La data era già stata preannunciata in passato, così come la location dell'evento: il Barclays Center di Brooklyn, a New York. L'evento si terrà alle ore 16:00 locali, le 22:00 italiane.

L'invito ovviamente non dà alcuna indicazione sulle specifiche tecniche, ma è presente una lente fotografica singola ed una S-Pen, segno che il dispositivo con ogni probabilità punterà su questi due aspetti. I recenti rumor suggeriscono che lo smartphone sfoggerà una singola fotocamera posizionata centralmente, mentre altri rapporti riferiscono che il Galaxy Note 10 arriverà in due varianti, con schermo da 6,3 e 6,75 pollici. Il modello più grande potrebbe chiamarsi Galaxy Note 10+ o Note 10 Pro.

Entrambi i modelli manterranno la S-Pen e dovrebbero abbandonare la porta per le cuffie da 3,5 millimetri, ma a riguardo le voci sono contrastanti ed alcune indiscrezioni non allontanano completamente l'ipotesi che porta ad una conferma dell'ingresso per gli headset.

La conferma arriva a qualche giorno dalla pubblicazione sul web di alcune fotografie "reali" dello smartphone.