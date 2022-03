Samsung Galaxy Note 20 si aggiorna a One UI 4.1: in arrivo in Italia

Sebbene la gamma Galaxy Note sia destinata a diventare “Galaxy Ultra”, Samsung non ha intenzione di abbandonare l’ultimo Galaxy Note20 che, giusto in queste ore, sta ricevendo l’aggiornamento a One UI 4.1. Preparate quindi i vostri Note20, poiché l’update arriverà in Italia tra non molto.

Come segnalato da SamMobile, Samsung sta lanciando One UI 4.1 per Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 5G e Galaxy Note 20 Ultra 5G in Svizzera, preparandosi per la diffusione successiva sul resto del Vecchio Continente e oltreoceano. La patch firmware è nota per essere la versione N98xFXXU3FVC5 ed è già disponibile sul territorio elvetico come aggiornamento Over The Air accessibile tramite Impostazioni > Aggiornamento software. Lo stesso percorso dovrà essere seguito poi dagli utenti italiani possessori di uno smartphone della serie Galaxy Note20.

Ma cosa porta con sé questo aggiornamento a One UI 4.1? Oltre ai consueti bug fix del mese e alla patch di sicurezza obbligatoria, figurerà anche un nuovo Smart Calendar che legge le date da qualsiasi app di messaggistica per inserire rapidamente nel Calendario ogni appuntamento. A ciò si aggiungeranno poi le funzionalità RAM Plus per aggiungere RAM virtuale con opzioni tra 2 GB e 8 GB, e le feature di photo editing Reflection Eraser e Shadow Eraser.

Ricordiamo, in conclusione, che lo stesso aggiornamento a One UI 4.1 è arrivato anche su Samsung Galaxy S21.