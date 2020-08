Samsung Galaxy Note 20 arriva su Amazon: avrà tre anni di aggiornamenti!

Gli appassionati del mondo smartphone e di quello tecnologico in generale non stanno parlando d'altro nella giornata di oggi 5 agosto 2020: l'evento Unpacked di Samsung ha sicuramente catalizzato l'attenzione di pubblico e fonti di informazione. Ora è arrivato il classico momento post-annuncio in cui i dispositivi compaiono su Amazon.

Infatti, dopo avervi parlato di prezzi e disponibilità della gamma Note 20, è giunta l'ora di fornirvi i link per accedere alle relative pagine dedicate ai prodotti sul portale dell'azienda di Jeff Bezos. Prima di procedere con l'elenco dei modelli disponibili in preordine su Amazon Italia, vi ricordiamo che abbiamo già pubblicato la nostra anteprima di Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra.

Samsung Galaxy Note 20 4G : 979 euro (disponibilità segnata dal 30 agosto 2020);

: 979 euro (disponibilità segnata dal 30 agosto 2020); Samsung Galaxy Note 20 5G : 1079 euro;

: 1079 euro; Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB: 1329 euro.

Per il resto, ovviamente anche gli altri prodotti annunciati in data odierna stanno facendo capolino su Amazon Italia.

Samsung Galaxy Tab S7 : 749 euro (Wi-Fi);

: 749 euro (Wi-Fi); Samsung Galaxy Tab S7 Plus : 949 euro (Wi-Fi);

: 949 euro (Wi-Fi); S amsung Galaxy Watch 3 : 439 euro (41mm);

: 439 euro (41mm); Samsung Galaxy Buds Live: 189 euro.

Inoltre, stando anche a quanto riportato da Engadget e PhoneArena, Samsung ha confermato che la gamma di smartphone Galaxy Note 20 disporrà di tre anni di aggiornamenti software. In parole povere, l'azienda sudcoreana ha parlato di "tre generazioni di update". Questo significa tre major release di Android, quindi Android 11, Android 12 e Android 13. Forse anche Android 14. Tra l'altro, sembra che questa filosofia verrà applicata anche "retroattivamente" ai flagship a partire da Galaxy S10. Infatti, questa gamma, arrivata sul mercato con Android 9, dovrebbe ricevere update fino ad Android 12. Insomma, sicuramente si tratta di una novità importante lato supporto.