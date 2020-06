Samsung Galaxy Note 20 sta per arrivare: trapela la data di annuncio

Abbiamo parlato giusto qualche giorno fa su queste pagine degli interessanti rumor e leak su Samsung Galaxy Note 20, gamma di dispositivi che tra l'altro si preannuncia ricca di novità, dal display LTPO al comparto fotografico. In ogni caso, nelle ultime ore è trapelata la presunta data di annuncio degli smartphone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, l'azienda sudcoreana starebbe lavorando duramente e, nonostante l'attuale situazione legata al COVID-19, l'evento di presentazione di Samsung Galaxy Note 20 dovrebbe tenersi lo stesso nella classica finestra, ovvero inizio agosto. Più precisamente, sembra che la data scelta da Samsung sia il 5 agosto 2020.

Ovviamente, come già ampiamente pronosticato, tutto fa pensare che l'atteso evento Unpacked si terrà solamente online. Tuttavia, le indiscrezioni che arrivano oggi possono perlomeno far dormire sonni tranquilli agli appassionati del mondo smartphone, dato che sembra proprio che tra due mesi avremo modo di saperne di più in merito a Samsung Galaxy Note 20.

In ogni caso, la fonte afferma che il 5 agosto sarebbe la data pianificata da Samsung in questo momento, ma il passare del tempo potrebbe portare a ripensamenti, come è normale che sia in un lasso di tempo di due mesi. Staremo a vedere: tra qualche settimana probabilmente "l'arcano" sarà risolto.