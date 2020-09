Samsung Galaxy Note 20, in arrivo la prima patch di sicurezza di settembre

Annunciata a inizio agosto con la presentazione in occasione dell’evento Unpacked, la serie Galaxy Note 20 prodotta da casa Samsung ora riceverà la patch di sicurezza per settembre 2020, il primo rilasciato finora per la gamma di phablet dell’azienda sudcoreana.

L’aggiornamento dal codice N98XFXXS1ATH9 arriverà in Europa, come da prassi, a partire dalla Germania e in seguito arriverà nel resto del Vecchio Continente. Le novità non sono tante, ma stando a quanto dichiarato da SamMobile la patch sistemerà alcune vulnerabilità di sicurezza e vari piccoli bug segnalati dagli utenti all’azienda. Non arriverà invece nessun grande cambiamento all’interfaccia, al sistema operativo o ai programmi preinstallati.

Se avete un Galaxy Note 20 o un Galaxy Note 20 Ultra potete scaricare l’update tramite Impostazioni > Aggiornamenti Software > Scarica e Installa. Ricordiamo inoltre che Samsung ha già confermato che la gamma di smartphone Galaxy Note 20 riceverà aggiornamenti per ben 3 anni, coprendo quindi i tre major release Android 11, Android 12 e Android 13.

Da noi recensito a fine agosto, questo smartphone è giunto sul mercato anche con modelli dalla fotocamera difettosa; nonostante questo disguido, che comunque non va a peggiorare l’esperienza d’uso dell’utente, Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra rimangono degli ottimi dispositivi soprattutto per chi desidera uno schermo grande e delle prestazioni degne di nota.