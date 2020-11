Samsung, Galaxy Note 20 Fan Edition beccato nel sito brasiliano: lancio imminente?

Samsung Galaxy Note 20 è uscito a inizio ottobre e la nostra recensione ha già confermato l’appeal e solidità dello smartphone top di gamma prodotto dall’azienda sudcoreana. Secondo rumor recenti, però, la serie dovrebbe allargarsi con un’altra variante scoperta nel portale brasiliano della società: il modello Galaxy Note 20 Fan Edition.

Seppur sia ancora presto per continuare a parlare di una Fan Edition, dato che lo smartphone Samsung Galaxy S20 FE è uscito solo a fine settembre, secondo i colleghi SamMobile c’è un’alta probabilità di vederla arrivare prossimamente sul mercato, soprattutto se si considera che sul sito brasiliano di Samsung è apparso il testo che potete leggere anche in calce all’articolo, in cui si menzionano le dimensioni dello schermo di Galaxy Note 20 FE dalla diagonale pari a 6,3 pollici.

Potrebbe benissimo essere un errore di battitura, però Samsung ha menzionato tale modello anche nella pagina del Galaxy S20 FE, da noi recensito a metà ottobre, evidenziando i vantaggi della modalità notturna da un modello all’altro paragonando le foto scattate con i due dispositivi. Dato che dunque non si tratta di un caso isolato, ora viene da chiedersi se l’azienda sta davvero lavorando a una Fan Edition del Galaxy Note 20; sarà soltanto il tempo a permetterci di capire quali sono i veri piani della società asiatica.

Nel mentre, l’azienda sembrerebbe prossima a lanciare il suo SoC Exynos 1080 per smartphone di fascia media in occasione di un evento atteso per il 12 novembre a Shanghai.