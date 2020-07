Samsung Galaxy Note 20, le funzionalità fotografiche trapelano in un video

In seguito ai rumor relativi al processore, continuano a trapelare dettagli relativi alla prossima gamma di smartphone Samsung Galaxy Note 20.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e come potete vedere nel video pubblicato sul canale YouTube Jimmy is Promo, sono trapelate online parecchie informazioni relative alle presunte funzionalità fotografiche di Samsung Galaxy Note 20 Ultra. In parole povere, il leaker afferma di essere entrato in possesso delle novità software che verranno implementate sui prossimi dispositivi dell'azienda sudcoreana.

Stando al video, sembra che Samsung sia "corsa ai ripari" in seguito alla questione Samsung Galaxy S20 Ultra. Più precisamente, se quanto mostrato da Jimmy is Promo corrisponde al vero, Galaxy Note 20 Ultra avrà uno zoom digitale massimo pari a 50x. A livello di zoom ottico, si dovrebbe invece arrivare al 5x. Dal video trapelano anche altri dettagli interessanti, dalla registrazione di video in 21:9 ultra-wide con risoluzione 8K fino alla possibilità di scegliere tramite quale microfono "catturare" la voce.

Vi ricordiamo che tutte le informazione riportate sono frutto esclusivamente di leak: vi invitiamo, dunque, a prenderle con la dovuta cautela. Bisognerà attendere l'evento del 5 agosto 2020 per saperne di più in merito a questa gamma di smartphone. In ogni caso, se volete approfondire quanto trapelato in precedenza, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo video che ritrae Galaxy Note 20 in diverse angolature.

In ogni caso, rimanendo in casa Samsung, oggi è trapelata anche la possibile data di presentazione in Cina della variante 5G dello smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip. Stando anche a quanto riportato da Gizchina, il giorno prescelto sarebbe il 22 luglio 2020. Insomma, per questo modello sembra mancare veramente poco. Staremo a vedere.