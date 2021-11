Samsung Galaxy Note 20 si prepara ad Android 12: beta One UI 4.0 in arrivo!

La beta di One UI 4.0 sta arrivando su Samsung Galaxy S20 e non solo! La società sudcoreana sta preparando il programma di prova pubblico dell’update basato su Android 12 anche per Samsung Galaxy Note 20. A riceverla saranno, a breve, gli utenti di tutto il mondo; la priorità sarà data, tuttavia, a mercati selezionati.

Come ripreso da Phone Arena, a ricevere in anteprima la versione beta di One UI 4.0 saranno i possessori di Samsung Galaxy Note 20 residenti nel Regno Unito, seguiti da Stati Uniti, Germania, Cina, India, Corea del Sud e altri mercati internazionali subito dopo. Anche gli utenti italiani dovrebbero essere compresi nel rilascio graduale della beta di One UI 4.0, anche se qualche settimana più tardi.

Per accedervi sarà comunque necessario seguire un certo procedimento: scaricare e installare l'app Samsung Members dal Google Play Store su Galaxy Note 20, accedere tramite account Samsung e premere sul banner “Registrazione per One UI Beta Program”. Dopodiché, recandosi su Impostazioni > Aggiornamento software potrete vedere la disponibilità dell’update in questione, da scaricare e installare.

Si ricorda, come da prassi, che i programmi Beta non sono affatto stabili e si potrebbe incorrere in vari tipi di bug durante l’utilizzo del dispositivo. Di conseguenza, si consiglia di creare un backup dei file dello smartphone su account Google così da recuperare i dati salvati in caso di problemi tecnici e necessità di disinstallare la beta stessa.

Sempre a proposito di Samsung, la società ieri ha annunciato le nuove RAM LPDDR5X.