Samsung Galaxy Note 20 potrebbe essere presentato solo online

In seguito ai primi rumor relativi alla gamma Galaxy Note 20, si inizia a parlare sempre di più del prossimo top di gamma con il pennino di Samsung. Questa volta, i rumor puntano direttamente all'evento di presentazione.

Infatti, stando anche a quanto riportato da 9to5Google (il report originale è di Korea Herald), l'azienda sudcoreana starebbe pensando di effettuare un annuncio solamente in modalità online per la famiglia di dispositivi Galaxy Note 20. Le motivazioni sarebbero ovviamente da ricercarsi nell'attuale situazione legata al COVID-19, che sta costringendo sempre più aziende a dover trovare soluzioni alternative.

Per chi non lo sapesse, solitamente Samsung annuncia i nuovi arrivati della gamma Galaxy Note nel mese di agosto, generalmente in quel di New York. Questo significa che mancano più o meno tre mesi a quel periodo dell'anno, ma sembra che non ci siano ancora le condizioni per pianificare un evento fisico di tale portata. Samsung starebbe quindi decidendo la data con maggiore flessibilità, pur rimanendo sempre nel mese di agosto 2020.

Insomma, sembra proprio che avremo presentazioni tecnologiche solamente online ancora per lungo tempo. Pensate che i rumor descrivono il possibile annuncio di Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Plus e di un nuovo pieghevole Galaxy Fold. Insomma, tutto fa pensare che quest'anno continueremo in questo modo, a questo punto non ci resta che sperare nel 2021.

Crediti immagini: Let's Go Digital.