Samsung Galaxy Note 20 è scontato di 300 euro su Amazon, Unieuro risponde

In seguito alle offerte relative alle RAM Crucial Ballistix, Amazon Italia torna a proporre sconti interessanti relativi al mondo tech. Questa volta ci addentriamo nel mercato degli smartphone Android, dato che la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos ha lanciato una promozione relativa a Samsung Galaxy Note 20.

Più precisamente, quest'ultimo viene venduto a 679 euro su Amazon Italia. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi non si passa nemmeno per rivenditori. Utilizzando vari tool di comparazione, siamo venuti a conoscenza del fatto che non si tratta del minimo storico, dato che per un periodo limitato di tempo il prodotto era sceso a 665 euro. Tuttavia, la promozione offre lo smartphone a un prezzo sicuramente valido. Considerate che solamente qualche settimana fa il dispositivo veniva venduto a 699 euro su Amazon, nonché che si tratta di uno smartphone annunciato a inizio agosto 2020 con un prezzo di listino pari a 979 euro. La variante coinvolta è quella 4G con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, in colorazione Mystic Bronze.

Se siete interessati, potete approfondire lo smartphone nella nostra recensione di Samsung Galaxy Note 20, uscita a inizio ottobre 2020. In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, MediaWorld e Unieuro non sono rimaste a guardare. Infatti, la prima vende il dispositivo a 679 euro mediante il suo sito ufficiale, mentre la seconda propone lo smartphone a 675 euro, ovvero 4 euro in meno rispetto ad Amazon. Quest'ultima ha poi risposto, per quel che concerne la colorazione Mystic Green, proponendola proprio a 675 euro. Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" continua imperterrita.