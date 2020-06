Samsung Galaxy Note 20: ecco la probabile data di lancio con tante novità

Il mondo è ancora distante dal ritrovare la normalità dopo lo scoppio della pandemia ma nonostante ciò alcune aziende stanno provando a restituire un senso di normalità. Tra queste troviamo il colosso tecnologico coreano Samsung che dovrebbe tenere il suo classico evento Unpacked ad agosto, in versione digitale e con il Note 20 protagonista.

L'evento anche se vissuto a distanza non sarà dunque meno interessante ed ovviamente, il Galaxy Note 20 sarà la star principale della presentazione ma permangono ancora alcuni dubbi su quali modelli saranno effettivamente annunciati. Sono infatti parecchie settimane che le indiscrezioni sui prossimi top di gamma di casa Samsung si stanno rincorrendo in rete ed ora sembra che il quadro si stia man mano delineando.

Ora, tuttavia, alcuni aspetti sarebbero più chiari come la possibilità di vedere una versione Ultra che potrebbe sostituire direttamente la versione Plus. Inoltre, nelle ultime ore si sono fatte più intense le voci a riguardo del prossimo smartwatch ed in particolare sul nome con la quale verrà commercializzato. Molto probabilmente potremmo trovarlo in commercio con il nome di Galaxy Watch 3, non più Active dunque.

Ciò è quanto emergere da una nuova certificazione proveniente dalla Thailandia. Questi non sarebbero però gli unici dispositivi ad essere annunciati nel corso dell’evento, che potrebbe lasciar spazio anche ad un prossimo Galaxy Fold 2 ed alla versione 5G del Galaxy Z Flip.

Oltre ai nuovi pieghevoli potrebbero vedere la luce anche due nuovi tablet come il Galaxy Tab S7 ed il Galaxy Tab S7 +. Per il giorno esatto ci sarà ancora da attendere l’invito ufficiale ma facendo qualche piccola considerazione è plausibile immaginare che si possa tenere il 5 agosto con i vari dispositivi che saranno poi commercializzati nei mesi a seguire.