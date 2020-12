Samsung Galaxy Note 20 torna in sconto a buon prezzo su Amazon Italia

Black Friday e Cyber Monday se ne sono ufficialmente andati e siamo entrati nell'ultimo mese di questo atipico 2020. Nonostante questo, le offerte in campo tecnologico non si stanno di certo fermando, vista la stagione natalizia. Tra i vari sconti, in queste ore c'è un'offerta interessante sullo smartphone Samsung Galaxy Note 20.

Infatti, il dispositivo viene venduto a un prezzo di 679 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che lo smartphone era sceso a questo prezzo giusto qualche settimana fa, salvo poi tornare a un costo superiore (come confermato anche da vari tool di comparazione prezzi). In molti si aspettavano che questo modello finisse al centro di qualche offerta particolarmente ghiotta durante il Black Friday, ma in realtà gli store hanno puntato su altri dispositivi (chi ha detto Galaxy S20 FE?). In ogni caso, poco male: adesso la colorazione Mystic Green si può portare a casa a questo prezzo.

Vi ricordiamo che si tratta della variante 4G dello smartphone. La RAM ammonta a 8GB, mentre la memoria interna è pari a 256GB. Se volete approfondire il dispositivo, potete farlo consultando la nostra recensione di Samsung Galaxy Note 20 (pubblicata a inizio ottobre 2020). Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld vende questo modello a 979 euro. Unieuro, invece, propone lo smartphone a 860 euro.

Insomma, la promozione lanciata dai rivenditori di Amazon Italia potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.