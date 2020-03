Samsung Galaxy Note 20: trapelano online i primi presunti render dello smartphone

Nonostante la gamma di smartphone Galaxy S20 sia stata annunciata solamente da qualche settimana, si inizia già a parlare di Samsung Galaxy Note 20, la prossima generazione dell'iconico dispositivo con pennino.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e Let's Go Digital, sono trapelati online i primi presunti render dello smartphone, che mostrano un dispositivo con un display con bordi ridotti e foro per la fotocamera centrale. La parte posteriore di Galaxy Note 20 presenta invece una tripla fotocamera, affiancata da un flash LED. Non sembra mancare una lente a periscopio.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, le ultime indiscrezioni puntano verso un costo superiore o comunque che si aggira attorno ai 1000 euro e un evento di presentazione che sarebbe fissato per agosto o settembre 2020. Insomma, è ancora presto per sbilanciarsi su Galaxy Note 20, ma sicuramente le immagini condivise da Let's Go Digital risultano interessanti.

Vi ricordiamo che recentemente è stato lanciato un altro smartphone appartenente a questa famiglia, ovvero Galaxy Note 10 Lite. Per chi non lo sapesse, si tratta di un dispositivo annunciato nei primi giorni del 2020 e venduto in Italia a un prezzo di listino pari a 629 euro. Le colorazioni disponibili sono Aura Glow, Aura Black e Aura Red.