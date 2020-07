Samsung Galaxy Note 20, trapelati online i presunti prezzi dello smartphone

Samsung Galaxy Note 20 inizia a farsi sempre più concreto. Infatti, dopo i primi render, si inizia già a parlare dei possibili prezzi di questa serie di smartphone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, Ice universe ha pubblicato su Twitter i presunti prezzi della prossima serie di top di gamma targati Samsung. Secondo le informazioni in possesso del noto leaker, la "versione base" di Galaxy Note 20 costerebbe 999 dollari, mentre il prezzo del modello Ultra sarebbe fissato a 1299 dollari.

Ovviamente i costi trapelati riguardano il mercato statunitense, dove Galaxy Note 10 era stato lanciato a 946 dollari. Samsung Galaxy Note 10 Plus costava invece 1099 dollari all'inizio della fase di vendita. In entrambi i casi, la memoria interna era da 256GB. I prezzi di lancio italiani erano rispettivamente di 979 euro (Galaxy Note 10) e 1129 euro (Galaxy Note 10 Plus).

Vi ricordiamo che alcune immagini, che sembrano essere relative a Samsung Galaxy Note 20 Ultra, sono state scovate sul sito ufficiale russo dell'azienda sudcoreana giusto qualche giorno fa. Per tutti i dettagli del caso, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento su Samsung Galaxy Note 20.

Non dimenticatevi che online circolano già anche dei rumor legati alla scheda tecnica dello smartphone.