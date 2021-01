Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, crolla il prezzo: c'è anche una promo Xbox

Non c'è solamente ASUS a mettere in offerta i suoi smartphone in questi giorni particolarmente "caldi" per il mondo tech (vista l'imminente edizione 2021 del CES). Infatti, anche Samsung ha lanciato delle promozioni interessanti relative a Galaxy Note 20 Ultra 5G.

Più precisamente, questo modello viene venduto a un prezzo di 879 euro mediante il portale ufficiale dell'azienda nella sua versione con 256GB di memoria interna. L'unica colorazione disponibile a questo costo è quella Mystic Black. In precedenza il prezzo del dispositivo era di 1329 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 450 euro. Niente male per uno smartphone annunciato ad agosto 2020.

Tra l'altro, dando un'occhiata a quanto proposto dai principali store online che vendono prodotti tecnologici, abbiamo notato che il dispositivo viene proposto a 1199 euro da MediaWorld. Lo stesso prezzo è quello che compare sul portale ufficiale di Unieuro, dato che anche quest'ultima catena vende Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G con 256GB di memoria interna a 1199 euro. Tuttavia, in questo caso il prodotto rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto. Questo significa che, aggiungendo lo smartphone al carrello, il prezzo finale diventa 1139,05 euro, che risulta comunque più elevato dell'offerta lanciata dal sito ufficiale di Samsung. Per quel che concerne i rivenditori di Amazon Italia, questi ultimi propongono il dispositivo a 997 euro.

Per il resto, sul portale ufficiale di Samsung è in offerta anche la variante dello smartphone con 512GB di memoria interna. Quest'ultima, venduta esclusivamente online, è proposta in questi giorni a 1029 euro nella colorazione Mystic Black (potete scegliere il modello da acquistare direttamente dal sito ufficiale).

Chi acquisterà Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, non importa se si tratta della variante da 256GB o di quella da 512GB, potrà accedere alla promozione "Vivi l'esperienza Xbox sul tuo Galaxy". Quest'ultima sarà attiva fino al 10 gennaio 2021 e consente di ottenere in omaggio un controller Bluetooth e 3 mesi di Xbox Game Pass registrando il proprio dispositivo appena acquistato su Samsung Members entro il 29 gennaio 2021. Per maggiori dettagli su quest'ultima promozione, potete fare riferimento alla pagina ufficiale.

Se volete approfondire lo smartphone coinvolto, trovare su queste pagine la nostra recensione di Samsung Galaxy Note 20 Ultra (uscita a fine agosto 2020).