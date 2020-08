Samsung Galaxy Note 20 Ultra, piovono segnalazioni per problemi con la fotocamera

Nei forum ufficiali di Samsung diversi utenti hanno segnalato dei problemi con la fotocamera del proprio smartphone Galaxy Note 20 Ultra appena acquistato. Probabilmente si tratta di un lotto difettoso, ma secondo l’azienda sudcoreana tali disguidi non dovrebbero pregiudicare il funzionamento del dispositivo.

Più di cento utenti hanno voluto avvertire Samsung della presenza di anomalie evidenti nel modulo fotocamera: alcuni consumatori si sono lamentati della presenza di condensa, altri di granelli di polvere al di là del vetro protettivo, altri ancora di errori nel posizionamento delle lenti.

Un portavoce ha dichiarato ai media locali sudcoreani che si tratterebbe semplicemente di un brutto lotto di Samsung Galaxy Note 20 Ultra capitato nelle mani degli utenti, ma che i problemi da loro evidenziati non andranno a peggiorare l’esperienza d’uso o a impattare il corretto funzionamento dello smartphone. Attualmente l’azienda starebbe ancora analizzando ogni singola segnalazione e ogni cliente riceverà risposta a tempo debito.

Inoltre, il portavoce avrebbe aggiunto che nessun prodotto è immune da difetti di produzione, soprattutto nel momento in cui viene prodotto in massa, ma è lecito attendersi controlli accurati specialmente in questi modelli dal prezzo elevato.

Dopo un first look al top di gamma Samsung, la nostra esperienza con il Galaxy Note 20 Ultra durata una settimana ha comunque dimostrato che il nuovo smartphone di casa Samsung è decisamente di alto livello, soprattutto per quanto riguarda il display dalla resa eccezionale.