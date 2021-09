Samsung Galaxy Note 22 spunta a sorpresa: appaiono i primi render

La notizia del mancato rinnovo del trademark Galaxy Note da parte di Samsung aveva fatto preoccupare i fan della seconda gamma ammiraglia tradizionale del colosso sudcoreano, facendo pensare a un addio definitivo. Tuttavia, potrebbero esserci buone nuove: in rete sono trapelati nuovi dettagli sul design del presunto, futuro Galaxy Note 22.

A diffonderli è stato il rinomato informatore Ice Universe, il quale con diversi tweet ha riferito quanto segue: “Parliamo ancora di Note22 Ultra. Qualcuno ha visto la sua struttura centrale. Era molto facile da riconoscere, quindi è stato rapidamente confermato che si trattava di Note. Sì, era ancora un design ad angolo retto […]”. Stando a queste informazioni, il presunto Galaxy Note 22 sarebbe in fase di sviluppo anche nella variante Ultra, che allo stato attuale si crede abbia linee simili a quelle che trovate nell’immagine in copertina, per lo smartphone a destra. Dovrebbero mantenersi, dunque, i tratti caratteristici della gamma.

Sono certamente segnali positivi per gli amanti di Galaxy Note, serie che però resta ancora nel limbo del colosso sudcoreano: approderà davvero sul mercato nel corso del 2022? Se sì, che novità introdurrà per non deludere i possessori di modelli precedenti e, soprattutto, come inciderà sulla strategia di Samsung?

In attesa di una risposta definitiva a queste domande, notiamo che, assieme alle sopra viste affermazioni di Ice Universe, egli ha pubblicato anche una presunta linea di riferimento del design del display per gli smartphone di punta Samsung in arrivo nei prossimi anni: “Quattro lati stretti diventeranno la tendenza generale dei modelli di punta Android. Samsung Display ha fatto dei preparativi in questo senso. Si prevede che i modelli [di display] di punta degli smartphone Android verranno adottati successivamente, dal prossimo anno”.

Restando nell’universo Samsung, sembrerebbe vicino al lancio anche il tablet Galaxy Tab A8 2021.