Samsung Galaxy Note 8: in arrivo un'edizione speciale dedicata a Star War

Manca meno di un mese all’arrivo nei cinema di tutto il mondo di Star Wars: Gli ultimi Jedi e Samsung sarebbe a lavoro su una nuova "" del Galaxy Note 8.

L'indiscrezione proviene dall'account Twitter cinese Ice Universe (@UniverseIce) già protagonista in diverse circostanze di informazioni sui dispositivi dell'azienda coreana. Il Samsung Galaxy Note 8 "Star Wars Edition" non presenterà novità per quanto riguarda la dotazione hardware. Saranno invece presenti decorazioni della scocca e alcuni contenuti software esclusivi, come sfondi e suonerie dedicati alla saga fantascientifica.

Per il momento si tratta solo di rumors e non è chiaro se questo dispositivo dedicato a Star Wars vedrà mai la luce, vedremo nei prossimi giorni se Samsung si esprimerà al riguardo.