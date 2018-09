Samsung Galaxy Note 9 alla prova con 5 giochi, da Life is Strange a Super Mario Run

Nonostante sia stato principalmente pubblicizzato il pennino che ha espanso le potenzialità del dispositivo rendendolo un ottimo compagno di lavoro grazie alle numerose funzionalità introdotte. Noi di Everyeye.it però abbiamo pensato di mettere alla prova il cellulare sotto un altro aspetto.

Nel filmato che vi lasciamo in apertura di notizia, infatti, si può vedere il phablet della compagnia coreana alla prova con cinque titoli Android. Obiettivo di tale test è capire il comportamento del dispositivo durante sessioni di gioco con titoli che richiedono anche una quantità importante di risorse.

Il Galaxy Note 9 l'abbiamo messo alla prova con Life Is Strange, Into the Dead 2, Super Mario Run, Real Racing 3 ed Hitman Sniper.

Il primo si comporta abbastanza bene, salvo qualche microlag e calo di framerate che però non vanno ad impattare sull'esperienza reale di gioco. Per le altre prove però vi rinviamo al filmato completo.

