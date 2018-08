Samsung Galaxy Note 9: da Caviar arriva la versione da 1kg di oro puro

Come ben saprete, Samsung ha annunciato il suo nuovo smartphone Galaxy Note 9 lo scorso 9 agosto in quel di New York. Ebbene, dopo una settimana esatta, arriva ora la variante da 1 kg di oro puro, realizzata dall'azienda Caviar.

In particolare, come potete vedere dalle immagini che accompagnano la news, tutto l'oro è presente nella back cover. Pensate che questa variante costa circa 50.000 euro. No, non abbiamo sbagliato a inserire degli zeri.

Vi ricordiamo che Samsung Galaxy Note 9 monta un ampio display Super AMOLED (Infinity Display) da 6.4 pollici con risoluzione QHD+ (2960x1440 pixel), una dual camera posteriore da 12MP (f/1.5/2.4) + 12MP (f/2.4), una fotocamera frontale da 8MP, una batteria da 4000 mAh, un un processore octa-core Exynos 9810 (4x2.7 GHz + 4x1.7 GHz) con tecnologia produttiva a 10 nm, 6/8GB di RAM e 128/512 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB).

Ovviamente presenti anche tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) passando per il Bluetooth 5.0, per l'NFC e per la porta USB Type-C. Presente anche il supporto all'assistente vocale Bixby. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo, con l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie che non dovrebbe tardare ad arrivare. Per quanto riguarda i prezzi europei, la versione base di Samsung Galaxy Note 9 richiede un esborso di 1029 euro per la versione da 6/128GB e di 1279 euro per quella da 8/512GB