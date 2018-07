Samsung Galaxy Note 9: design molto simile al Note 8

A quanto pare, almeno a livello di design il Galaxy Note 9, il phablet top di gamma 2018 che Samsung dovrebbe presentare nel corso della seconda metà dell'anno, sarà molto simile al suo predecessore, il Galaxy Note 8 che ha ottenuto un riscontro molto positivo da critica ed utenti.

E' questa la notizia riportata da Android Headlines, che ha anche pubblicato il render che vi proponiamo in calce, in cui viene mostrata solo la parte anteriore del dispositivo che, se accurata, è praticamente identica al suo predecessore, almeno da questa angolazione.

Come sottolineato da molti, però, la cornice inferiore potrebbe essere leggermente più sottile e lo slot per l'S-Pen, che si appresta a diventare sempre più centrale nell'ecosistema Note con l'aggiunta di tante funzioni e novità, potrebbe spostarsi ancora di più verso l'esterno, ma è chiaro che al momento si tratta di semplici supposizioni in quanto ancora non è stato svelato ufficialmente.

La notizia importante, al momento, è quindi che il Note 9 probabilmente sarà molto simile al Note 8, il tutto in linea con la filosofia di Samsung degli ultimi anni, che non ha apportato grosse rivoluzioni all'estetica dei propri dispositivi top di gamma. Basti infatti pensare che il Galaxy S9 è molto simile all'S8, una scelta che da molti è stata criticata.

Il Note 9 potrebbe adeguarsi anche a livello di posizionamento del sensore per le impronte digitali: non sappiamo se sarà integrato nel display, ma la cosa che appare certa è il diverso posizionamento rispetto alla fotocamera.

Samsung, ricordiamolo, dovrebbe annunciare il Galaxy Note 9 il 9 Agosto.