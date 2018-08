Samsung Galaxy Note 9: ecco dove vedere l'evento di presentazione (anche a 360 gradi)

Mancano oramai poche ore all'evento di presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Note 9, il tanto atteso nuovo smartphone della società sudcoreana. Vediamo assieme dove vederlo e cosa ci aspettiamo.

L'inizio dell'evento è previsto per le ore 17:00 italiane del 9 agosto. A quell'ora, potrete vedere il live streaming direttamente in questa pagina, con il player qui sopra che visualizzerà la diretta in formato standard e quello qui sotto che lo farà a 360 gradi.

Samsung trasmetterà in diretta l'evento anche sul suo sito ufficiale. In particolare, iscrivendovi tramite questa pagina la società sudcoreana provvederà a informarvi "per primi" in merito a Galaxy Note 9.

Per quanto riguarda le aspettative, si parla di un Samsung Galaxy Note 9 montante un display Super AMOLED (Infinity Display) da 6.4 pollici con risoluzione QHD+ (2960x1440 pixel), una dual camera posteriore da 12MP (f/1.5/2.4) + 12MP (f/2.4), una fotocamera frontale da 8MP e una batteria da 4000 mAh. Le altre caratteristiche tecniche vedrebbero la presenza di un processore octa-core Exynos 9810 (4x2.7 GHz + 4x1.7 GHz) con tecnologia produttiva a 10 nm, di 6/8GB di RAM e di 128/512 GB di memoria interna.

Ci sarebbero inoltre diverse aggiunte alla S Pen. Infatti, oltre alle classiche funzioni viste finora, dovrebbe arrivare un supporto Bluetooth esteso, in grado di portare nuove opzioni a questo utile accessorio. In particolare, potrebbe essere usata come telecomando durante una presentazione, oppure per scattare foto da remoto, oppure ancora per controllare il player musicale. Sembra essere confermata la presenza della certificazione IP68 e dello scanner dell'iride. Per quanto riguarda i prezzi, i rumor parlano di 999 euro per la versione da 6/128GB e di 1199 euro per quella da 8/512GB.