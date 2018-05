Samsung Galaxy Note 9 in arrivo con 8 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria?

Il prossimo smartphone targato Samsung a vedere la luce, con ogni probabilità sarà il Galaxy Note 9, che come di consueto sarà presentato alla fine dell'estate o inizio autunno. Si tratterà del phablet top di gamma, ormai diventato un must per gli appassionati di telefoni Android con schermi ampi.

Oggi sono emerse le prime indiscrezioni a riguardo, perchè secondo quanto riferito su Twitter da alcuni leakster, tra cui Ice Universe, il dispositivo includerà l'ultimo processore della famiglia Snapdragon di Qualcomm.

Processore che, sempre secondo lo stesso leakster, sarà accompagnato da ben 8 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Qualora fosse confermato, quindi, si tratterebbe di un passo in avanti significativo anche rispetto al Galaxy S9 e Galaxy Note 8, i quali includono 6 gigabyte di RAM e memoria interna fino a 256 gigabyte. Il passaggio a queste nuove opzioni, quindi, dovrebbe essere importante non solo a livello di prestazioni ma anche di memoria interna.

Questo trend è stato inaugurato anche da altri produttori, ed è giustificato dal fatto che le fotocamere più potenti, scattando foto a risoluzione più alta richiedono una maggiore quantità di spazio sui dispositivi.

Il Galaxy Note 9 però non dovrebbe essere l'unico smartphone sul mercato con 8 gigabyte di RAM: basti pensare ad OnePlus 6, che è stato svelato proprio di recente.