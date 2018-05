Samsung Galaxy Note 9 in arrivo con sensore per le impronte sotto lo schermo

Archiviato il lancio del Galaxy S9, Samsung a quanto pare sembra aver iniziato il lavoro sul Galaxy Note 9, il phablet top di gamma 2018 che come di consueto dovrebbe debuttare sul mercato nel corso della seconda metà dell'anno. Sul web già da qualche giorno stanno circolando le prime indiscrezioni sul dispositivo.

In particolare, tra le voci più accreditate c'è quella che riguarda la presenza del sensore per le impronte digitali sotto lo schermo, una tecnologia che Samsung ha rincorso per diversi mesi e che secondo i rumor avrebbe cercato di implementare fino all'ultimo nello smartphone.

Oggi però arriva una nuova conferma a riguardo, perchè un brevetto presentato dalla società coreana e scovato da 91 Mobiles mostra proprio il funzionamento della tecnologia.

La società, infatti, con ogni probabilità consentirà agli utenti di posizionare il dito nella metà inferiore del display per sbloccarlo attraverso l'impronta digitale. Il sensore, a quanto pare, utilizzerà l'emissione della luce del display AMOLED per fluttuare la luminosità intorno al dito, riuscendo in questo modo a riconoscere l'impronta digitale.

La tecnologia sarà molto simile a quella vista sul Vivo X20 Plus UD, caratterizzato proprio dalla presenza di un sensore per le impronte digitali in-screen.

Chiaramente, come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere con le pinze la notizia in quanto si tratta di un semplice rumor.