Samsung Galaxy Note 9: i nuovi render mostrano un design inaspettato

Giusto qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell'ipotetico Samsung Galaxy Note 9, il nome (non ancora ufficiale) del prossimo top di gamma della casa coreana, che stando ad alcuni rumor verrà presentato a New York il 9 agosto. Ora però tocca al suo design: grazie ad un render apparso in rete vediamo come sia molto simile al Note 8.

Il video, proposto da @OnLeaks ed 91mobiles, mostra un terminale che condivide quasi tutte le caratteristiche estetiche del suo predecessore, tranne per un aspetto: il posizionamento della fotocamera in relazione al sensore di impronte digitali. Solamente con il Galaxy S9, infatti, Samsung è riuscita a correggere uno dei problemi più scomodi dei precedenti smartphone, che rendeva poco pratico lo sblocco tramite l'impronta del dito: è bastato posizionare il modulo della fotocamera in verticale, lasciando così più spazio al resto dei componenti.

Una soluzione che a quanto pare non ritroveremo nel nuovo modello della gamma Note, dato che i render mostrano come la fotocamera sia stata posizionata di nuovo in orizzontale su questo device. Il sensore per le impronte digitali invece sembra piazzato al centro, cosa che potrebbe migliorare l'ergonomia e l'esperienza d'uso.

Con il Note 9, oltre a Bixby 2.0, potrebbe debuttare il nuovo servizio per tenere sotto controllo la propria salute ideato da Samsung, che permetterà di chattare con una intelligenza artificiale "medica", ovvero in grado di effettuare diagnosi.