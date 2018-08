Samsung Galaxy Note 9 ormai è ufficiale: abbiamo tutto il materiale promozionale!

Samsung Galaxy Note 9 è ormai ufficiale ancora prima di essere svelato dalla società sudcoreana, con quest'ultima che non sembra riuscire a far smettere i leak relativi allo smartphone in questione. Infatti, dopo il retro della confezione, oggi veniamo in possesso di tutto il materiale promozionale di Galaxy Note 9.

In particolare, la presentazione ufficiale avverrà il prossimo 9 agosto a New York, ma i colleghi di WinFuture hanno già diffuso online parecchi render e immagini varie riguardanti lo smartphone in questione, che potete vedere qui sotto. Il tutto conferma anche i numerosi rumor emersi online nelle scorse settimane. Insomma, sembra proprio che si tratti di uno dei leak di questo tipo più massicci degli ultimi anni.

A questo punto, sembra essere confermato che Samsung Galaxy Note 9 monterà un display Super AMOLED (Infinity Display) da 6.4 pollici con risoluzione QHD+ (2960x1440 pixel), una dual camera posteriore da 12MP (f/1.5/2.4) + 12MP (f/2.4), una fotocamera frontale da 8MP e una batteria da 4000 mAh. Le altre caratteristiche tecniche vedrebbero la presenza di un processore octa-core Exynos 9810 (4x2.7 GHz + 4x1.7 GHz) con tecnologia produttiva a 10 nm, di 6/8GB di RAM e di 128/512 GB di memoria interna.

Ci sarebbero inoltre diverse aggiunte alla S Pen. Infatti, oltre alle classiche funzioni viste finora, dovrebbe arrivare un supporto Bluetooth esteso, in grado di portare nuove opzioni a questo utile accessorio. In particolare, potrebbe essere usata come telecomando durante una presentazione, oppure per scattare foto da remoto, oppure ancora per controllare il player musicale. Sembra essere confermata la presenza della certificazione IP68 e dello scanner dell'iride.

L'unica cosa su cui le fonti sono ancora incerte è l'effettivo prezzo, anche se si vocifera di un costo di 999 euro per la versione da 6/128GB e di 1199 euro per quella da 8/512GB. Il lancio effettivo sul mercato dovrebbe avvenire il 23 agosto.