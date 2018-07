Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere lanciato sul mercato già a inizio agosto

Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung Galaxy Note 9 potrebbe approdare sul mercato già dai primi giorni del prossimo mese, poco dopo la presentazione ufficiale che si terrà a New York il 9 agosto.

In particolare, il rumor in questione è stato riportato dai colleghi di Tom's Guide e va in direzione opposta rispetto alle "vecchie indiscrezioni", che volevano una disponibilità all'acquisto a partire da settembre.

Vi ricordiamo che Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe montare un display Super AMOLED (Infinity Display) da 6.4 pollici con risoluzione QHD+ (2960x1440 pixel) e aspect ratio 18.5:9, un processore octa-core Exynos 9810 (4x2.7 GHz + 4x1.7 GHz) con tecnologia produttiva a 10 nm, 6/8GB di RAM e da 128/512 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 400GB), una dual camera posteriore da 12MP con sviluppo orizzontale, una fotocamera frontale da 8MP e una batteria da 4000 mAh. I rumor parlano anche di diverse aggiunte alla S Pen. Infatti, oltre alle classiche funzioni viste finora, dovrebbe arrivare un supporto Bluetooth esteso, in grado di portare nuove opzioni a questo utile accessorio. Secondo i rumor, potrebbe ora essere utilizzato come telecomando durante una presentazione, oppure per scattare foto da remoto, oppure ancora per controllare il player musicale.

Per quanto riguarda il costo, si vocifera di una fascia di partenza 990 euro, fino ad arrivare 1250 euro per la variante più costosa. Non ci resta che attendere la presentazione del 9 agosto.