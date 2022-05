Samsung Galaxy Note 9 riceve aggiornamento a sorpresa a 4 anni dal lancio!

Samsung ha sorpreso i suoi clienti non solo una volta a maggio 2022, ma ben due: dopo la curiosa patch di metà mese per Samsung Galaxy S22, il produttore sudcoreano ha aggiornato a sorpresa Samsung Galaxy Note 9. A quattro anni dal lancio, dunque, ancora riceve il supporto dai tecnici ufficiali!

A segnalare la diffusione graduale in Europa di questo aggiornamento sono stati i colleghi di SamMobile, i quali sono venuti a conoscenza del rilascio del firmware N960FXXS9FVE1 in Germania e nel resto del Vecchio Continente. Questa patch contiene in realtà soltanto le ultime novità sul fronte della sicurezza mobile, ovvero la patch di maggio 2022 con i fix per una dozzina di vulnerabilità riguardanti anche la privacy degli utenti stessi.

L’aggiornamento arriverà quindi anche in Italia nel corso delle prossime settimane a tutti i possessori di Samsung Galaxy Note 9. Considerato che è stato lanciato a metà 2018, ormai non ha più aggiornamenti Android nei piani dopo l’arrivo di Android 10 a inizio 2020. Tuttavia, sorprende che la casa asiatica stia continuando a consegnare patch di sicurezza frequenti dopo così tanto tempo dal debutto internazionale. Kudos, quindi, a Samsung per il suo impegno.

A proposito di update, sappiate che Samsung Galaxy A22 sta ricevendo Android 12 in Italia.