Samsung Galaxy Note 9: sappiamo già tutto! Ecco le specifiche leaked

Era da parecchio tempo che non si vedeva un tale susseguirsi di informazioni leaked su uno smartphone. In particolare, oggi Galaxy Note 9 ha visto un massiccio leak che rivela essenzialmente tutto sul nuovo smartphone della società sudcoreana. Probabilmente qualcuno non se la starà passando bene in casa Samsung.

Infatti, a pochi giorni dalla presentazione, che avverrà il prossimo 9 agosto a New York, è trapelato online quello che sembra a tutti gli effetti essere il retro della confezione ufficiale russa di Galaxy Note 9. I primi a venire in possesso della foto in questione sono stati i colleghi di ITHome. Il tutto è stato in seguito riportato dal sito Sammobile, che ha provveduto a tradurre in inglese il tutto.

La confezione trapelata conferma tutti i rumor emersi in precedenza, descrivendo un Samsung Galaxy Note 9 montante un display Super AMOLED (Infinity Display) da 6.4 pollici con risoluzione QHD+ (2960x1440 pixel), una dual camera posteriore da 12MP (f/1.5/2.4) + 12MP (f/2.4), una fotocamera frontale da 8MP e una batteria da 4000 mAh. Le altre caratteristiche tecniche vedrebbero la presenza di un processore octa-core Exynos 9810 (4x2.7 GHz + 4x1.7 GHz) con tecnologia produttiva a 10 nm, di 6/8GB di RAM e di 128/512 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 400GB).

I precedenti rumor parlavano anche di diverse aggiunte alla S Pen. Infatti, oltre alle classiche funzioni viste finora, dovrebbe arrivare un supporto Bluetooth esteso, in grado di portare nuove opzioni a questo utile accessorio, cosa che sembra essere confermata anche dalla confezione, dove si legge: "S Pen con controllo remoto". In particolare, potrebbe essere usata come telecomando durante una presentazione, oppure per scattare foto da remoto, oppure ancora per controllare il player musicale. Sembra essere confermata la presenza della certificazione IP68 e dello scanner dell'iride.

Vi ricordiamo che recentemente Samsung ha anche pubblicato accidentalmente il video introduttivo del Galaxy Note 9, successivamente rimosso. Insomma, tutto sembra coincidere.