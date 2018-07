Samsung Galaxy Note 9 si mostra per intero in alcune foto spia

Dopo essersi reso protagonista di numerosi leak, ai quali hanno fatto seguito l'annuncio della presentazione ufficiale, il tanto atteso Samsung Galaxy Note 9 torna a mostrarsi in alcune nuove foto spia, che sembrano ritrarre un prototipo finale dello smartphone destinato ai tester.

Solo ieri erano trapelate sul web alcuni render, condivisi dal noto insider Evleaks su Twitter: il device ritratto nelle immagini presenta un sensore per le impronte digitali posto sotto al modulo della fotocamera, caratteristica confermata anche dalle ultime foto spia. Questo potrebbe significare che Samsung ha veramente ascoltato le lamentele degli utenti e che è riuscita a far tesoro delle critiche ricevute a causa di Note 8 e S8, dato che il posizionamento del sensore sul phablet e sull'ex top di gamma rendeva il suo utilizzo molto scomodo, addirittura impossibile nel caso nel Note 8 a causa delle dimensioni del terminale.

Come testimoniano le immagini, condivise da The Verge, il prototipo presenta alcuni adesivi sulla cover posteriore, nei quali viene intimato ai tester di non scattare fotografie del dispositivo, non condividere alcuna informazione sul suo design e sul suo funzionamento e di non farne un uso non autorizzato dalla casa madre.

A questo punto non rimane che aspettare il 9 agosto, data fissata per la sua presentazione ufficiale.