Samsung Galaxy Note 9: tutto dalla presentazione italiana del nuovo flagship

Dopo essere stato presentato lo scorso 9 agosto a New York, abbiamo finalmente potuto mettere mano su Samsung Galaxy Note 9 all'evento ufficiale italiano, tenutosi nella giornata di oggi al Samsung District di Milano.

A livello di caratteristiche tecniche, Samsung Galaxy Note 9 monta un ampio display Super AMOLED (Infinity Display) da 6.4 pollici con risoluzione QHD+ (2960x1440 pixel), una dual camera posteriore da 12MP (f/1.5/2.4) + 12MP (f/2.4), una fotocamera frontale da 8MP, una batteria da 4000 mAh, un un processore octa-core Exynos 9810 (4x2.7 GHz + 4x1.7 GHz) con tecnologia produttiva a 10 nm, 6/8GB di RAM e 128/512 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB).

Ovviamente presenti anche tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) passando per il Bluetooth 5.0, per l'NFC e per la porta USB Type-C. Presente anche il supporto all'assistente vocale Bixby. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo, con l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie che non dovrebbe tardare ad arrivare. Per quanto riguarda i prezzi europei, la versione base di Samsung Galaxy Note 9 richiede un esborso di 1029 euro per la versione da 6/128GB e di 1279 euro per quella da 8/512GB.

In attesa della nostra recensione, vi invitiamo a rimanere sintonizzati su queste pagine e a godervi le foto che trovate qui sotto.