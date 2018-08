Samsung Galaxy Note 9 è ufficiale: ecco dettagli e specifiche tecniche

Durante il Samsung Galaxy Unpacked 2018, seconda edizione dell'evento nato l'anno scorso in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, Dong-jin Koh ha rivelato finalmente il tanto atteso Samsung Galaxy Note 9.

Lo smartphone iconico di casa Samsung, reso noto dalle proprietà della sua S-Pen, si è mostrato in tutto il suo splendore in una presentazione dedicata alle sue nuove funzionalità, studiate per gli utenti. La prima cosa su cui il team ha lavorato, afferma Drew Blackard (Senior Director of Smartphone Marketing), è stata la nuova tecnologia: il display del Note 9 sarà di 6.4 pollici, rendendolo il più grande della sua serie.



Il dispositivo uscirà in quattro colorazioni: Ocean Blue, Metallic Copper, Midnight Black e Lilac Purple. Come lo smartphone, anche le S-Pen avranno lo stesso colore a seconda del modello (ad eccezione dell'Ocean Blu, il quale l'avrà di colore giallo). Migliorata anche la durata: la batteria da 4000mAh permetterà di utilizzare il device alla massima potenza per tutto il giorno, senza arrivare a metà giornata con la batteria scarica.



Il Samsung Galaxy Note 9 potrà raggiungere 1TB di memoria, combinando i 512GB di memoria interna, disponibili nella versione più costosa, ad una MicroSD da 512 GB. La CPU e la GPU, con prestazioni migliorate rispettivamente del 33% e del 23%, renderanno il Note 9 uno degli smartphone più veloci di sempre, e la connettività ad alta velocità permetterà inoltre di scaricare contenuti contemporaneamente e in modo rapido.



Riportiamo di seguito le specifiche complete:

Schermo: 6,4 pollici Super AMOLED QHD+ (2960 pixel x 1440 pixel, 516ppi)

CPU: octa-core Exynos 9810 (4x2.7 GHz + 4x1.7 GHz)

RAM: 6/8GB LPDDR4

Memoria interna: 128/512 GB (espandibile tramite microSD fino a 512 GB)

Fotocamera posteriore: 12 MP (f/1.5 o f/2.4) + 12 megapixel (zoom ottico 2x, f/2.4, OIS)

Fotocamera frontale: 8 megapixel, f/1.7, autofocus

Connettività: Dual nanoSIM, GPS, NFC, USB Type-C, LTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0

Batteria: 4.000 mAh

Peso: 201 grammi

Dimensioni: 161,9 x 76,4 x 8,8 mm

OS: Android 8.1 Oreo

La fotocamera del Note 9 avrà delle funzioni dedicate alla risoluzione di possibili errori di scatto: essa individuerà eventuali difetti (come occhi chiusi, sfocature, ecc) e li evidenzierà appena scattata la foto, permettendoci di confezionare delle foto perfette per essere subito condivise. La S-Pen inoltre potrà fungere da controllo remoto per scattare foto a distanza.



Parlando proprio di essa, ha funzioni di controllo remoto aggiuntive oltre allo scatto a distanza: vi permetterà di interagire con Youtube, controllare Snapchat o gestire una presentazione con delle slide. Anche Samsung Dex si evolve, abbandonando la sua base di ricarica in favore di un semplice adattatore che trasformerà il Type-C del Note 9 in un cavo HDMI e permetterà di interagire con la versione Desktop del Sistema Operativo.



Il Samsung Galaxy Note 9 sarà disponibile nelle quattro colorazioni a partire dal 24 agosto 2018.