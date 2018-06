Samsung Galaxy Note 9: ufficiale la presentazione il 9 agosto a New York; Ecco il teaser

Samsung ha finalmente annunciato, tramite un apposito teaser pubblicato su YouTube, che la presentazione di Samsung Galaxy Note 9 avverrà il prossimo 9 agosto a New York. Il tutto sarà trasmesso anche in live streaming.

Confermati, dunque, i rumor, che volevano una presentazione proprio nel mese di agosto. A livello di caratteristiche tecniche, Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe montare un ampio display Super AMOLED (Infinity Display) da 6.4 pollici con risoluzione QHD+ (2960x1440 pixel) e aspect ratio 18.5:9, un processore octa-core Exynos 9810 (4x2.7 GHz + 4x1.7 GHz) con tecnologia produttiva a 10 nm, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 400GB), una dual camera posteriore da 12MP con sviluppo orizzontale dotata di un sensore con una diaframma variabile da f/1.5 fino a f/2.4, una fotocamera frontale dovrebbe essere da 8MP e una batteria da 4000 mAh. Non mancheranno ovviamente anche novità legate alla S-Pen.

Probabilmente presenti anche la modalità Slow Motion a 960 fps e 720p, le nuove My Emoji, la Scansione Intelligente e la certificazione IP68 (acqua e polvere). Le colorazioni disponibili, come potete vedere dall'immagine qui sotto, dovrebbero essere cinque: blu, marrone, nera, lavanda e grigia. Per quanto riguarda il prezzo, si vocifera che quest'ultimo superi i 1000 euro. Ricordiamo, tuttavia, che tutte le informazioni in questione sono frutto di rumor e leak e vi invitiamo, dunque, a prenderle con la dovuta cautela.