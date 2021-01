Samsung Galaxy Note, famoso tipster convinto: la gamma ci dirà addio nel 2021

Del possibile addio della gamma Galaxy Note da parte di Samsung si parla già da novembre, ma poi un funzionario dell’azienda ha smentito tali indiscrezioni confermando il lancio di una nuova serie nel 2021. Nonostante ciò, online continuano ad apparire altri rumor che sostengono l’imminente fine della famiglia Note.

L’ultimo in particolare giunge dal rinomato tipster Ice Universe che, con il tweet molto semplice che potete vedere in calce all’articolo, ha mantenuto viva tale voce. Tuttavia, egli in precedenza ha anche dichiarato che solo perché il Galaxy S21 Ultra avrebbe ottenuto il supporto per la S-Pen – come, possibilmente, anche altri smartphone Samsung - non significa che non vedremo un Galaxy Note 21 nel 2021.

Insomma, sembrerebbe esserci ancora molta confusione sulla questione, ma le motivazioni sono piuttosto valide: non avrebbe senso sbarazzarsi di questa lineup di fascia alta in un periodo in cui il conteggio delle spedizioni risulta essere ancora particolarmente alto e la serie di smartphone pieghevoli continua a risultare poco accessibile al pubblico.

L’idea di sostituire Galaxy Note con Z Fold 3 è un’indiscrezione già nota agli appassionati del settore, ma il prezzo elevato del foldable non renderebbe questo piano così appetibile agli occhi del colosso sudcoreano. Altre voci ancora davano per possibile l’unione di Galaxy S con Galaxy Note, ma come sempre consideriamo di prendere ognuna di esse con le pinze.

Samsung intanto sembrerebbe avere smesso di vendere la gamma Galaxy S20 in seguito al lancio del successore S21: sul sito ufficiale italiano e britannico dell’azienda i modelli Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G e Galaxy S20 Ultra 5G non risultano infatti più acquistabili, mentre altri sono segnalati come “disponibili a breve”.