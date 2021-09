Samsung Galaxy Note è morto, ma il Galaxy S22 potrebbe ereditarne le caratteristiche

La scorsa settimana vi avevamo parlato di un rumor sull'esistenza di un nuovo Samsung Galaxy Note: l'indiscrezione, trasmessa dal noto insider Ice Universe, non è stata presa seriamente dalla community, poiché è trapelata online a poche ore dal mancato rinnovo del trademark Galaxy Note da parte di Samsung.

Ice Universe è tornato recentemente sulle sue dichiarazioni con un post su Twitter, che riporta cripticamente "Update: Note is over, but it's not over. S becomes Note!". Stando a quanto il tweet lascia intendere, la linea Galaxy Note sarebbe ufficialmente conclusa, come il mancato rinnovo del trademark suggeriva. Tuttavia, essa sarà sostituita dalla serie Galaxy S, di cui fanno parte i dispositivi flagship del colosso coreano.

Probabilmente, i prossimi smartphone Samsung Galaxy S riceveranno le feature dei Galaxy Note, come il supporto alla S Pen. Non è la prima volta che Samsung cerca di implementare alcune caratteristiche dei phablet sui suoi smartphone: il Galaxy Z Fold 3, per esempio, riconosce la S Pen come strumento di input e ha diverse custodie ufficiali che prevedono l'alloggiamento per il pennino.



Le feature della serie Galaxy Note dovrebbero essere integrate a partire dal prossimo smartphone della serie S: per saperne di più non resta che attendere il lancio del Samsung Galaxy S22, che secondo alcuni rumor potrebbe avvenire a dicembre 2021 o nei primi mesi del 2022.