Samsung Galaxy Note e Note 10 Plus: un leaker svela i prezzi

Come per ogni smartphone che si rispetti, l'avvicinarsi dell'evento di annuncio di Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Plus coincide con l'incremento dei rumor legati alla nuova gamma di smartphone della società sudcoreana. Questa volta, un noto leaker ha svelato i presunti prezzi ufficiali dei dispositivi top di gamma.

In particolare, come riportato da Gizchina, Ishan Agarwal, fonte rivelatasi più volte affidabile in passato, ha parlato del presunto costo di Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Plus. Il primo dovrebbe disporre di un prezzo di partenza pari a 949 euro per la variante da 256GB di memoria interna, mentre il secondo dovrebbe avere un costo di 1099 euro per il modello da 256GB e di 1199 euro per quella da 512GB. Per maggiori informazioni sulla presunta scheda tecnica e molto altro, vi invitiamo a consultare il nostro approfondimento su Samsung Galaxy Note 10.

Tutte le informazioni riportate in questa news sono frutto di rumor e leak. Vi invitiamo quindi a prenderle con la dovuta cautela e vi ricordiamo che bisognerà attendere l'evento di annuncio fissato per il prossimo 7 agosto 2019 per conoscere i prezzi ufficiali di Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Plus. Restate sintonizzati su queste pagine!