Samsung Galaxy Note10 Lite e TV LG 4K da 49' in offerta da Mediaworld oggi

A fianco dei nuovi X-Days di Mediaworld, la catena di distribuzione propone anche gli sconti solo per oggi, che sono validi fino alle 23:59. Tra le promozioni di giornata troviamo un TV LG da 49" ed il Samsung Galaxy Note10 Lite.

Lo smartphone della società coreana, brandizzato TIM, è disponibile a 399 Euro, rispetto ai 629 Euro di listino, ed è disponibile in varie colorazioni. A livello tecnico troviamo un display Super AMOLED da 6,7 pollici, processore octa-core da 2,7 GHz, 128 gigabyte di memoria interna, 6 gigabyte di RAM e la fotocamera posteriore principale ad 12 megapixel.

Il TV LG è il 49NAN016NA.API, basato sul pannello 4K NanoCell da 49 pollici 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel. Mediaworld consente di portarlo a casa a 699 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 749 Euro imposti dal produttore, con possibilità di effettuare il pagamento a rate con tan e taeg 0% a 34,95 Euro al mese per venti mesi.

Su entrambi i prodotti viene anche offerta la consegna a casa gratuita ed il ritiro contestuale a costo zero. Sul TV è possibile richiedere anche il bonus tv da 50 Euro stanziato dal Governo per lo switch off al nuovo standard DVB-T2. Nelle schede tecniche è anche possibile acquistare accessori extra.