Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G in sconto su Amazon: oltre 300 Euro di risparmio!

Anche in questo lunedì continuano le offerte di Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. In giornata odierna segnaliamo una promozione molto interessante sul Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, su cui è possibile risparmiare oltre 300 Euro.

Lo smartphone di Samsung è disponibile a 1.010 Euro, 319 Euro in meno rispetto ai 1.329 Euro di listino, con un risparmio pari al 24%.

Galaxy Note 20 Ultra 5G è dotato di un display da 6,9 pollici Dynamic Amoled 2X WQHD+ con refresh rate di 120Hz, per ottenere una maggiore fluidità con le animazioni, ed ovviamente anche dell'aS-Pen che grazie alla versatilità del Bluetooth consente di controllare a distanza lo smartphone tramite le Air Actions. Il processore presente sotto la scocca è invece l'Exynos 990, accompagnato da 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di storage, espandibile fino ad 1 terabyte tramite microSD. La batteria da 4500 mAh supporta la ricarica ultra rapida da 25W, mentre il comparto fotografico è caratterizzato da tre fotocamere posteriori di cui una in grado di effettuare la registrazione video in 8K.

Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro mercoledì 10 Marzo per coloro che effettueranno l'ordine entro 5 ore e 56 minuti, ma permette anche di aggiungere la protezione extra da 1 o 2 anni.