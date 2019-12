Samsung Galaxy, ecco quando il vostro smartphone riceverà Android 10

Dopo l'avvio del rollout per la gamma Galaxy Note 10, Samsung è finalmente tornata a parlare dell'update alla One UI 2.0 basata su Android 10 per tutti i suoi smartphone coinvolti. In particolare, l'azienda sudcoreana ha svelato tutte le date del caso e sembra che i possessori dei dispositivi Galaxy possano dormire sonni tranquilli.

Infatti, le tempistiche sembrano essere ristrette e quindi non c'è molto di cui preoccuparsi, visto che la maggior parte dei dispositivi riceverà l'aggiornamento entro pochi mesi. Riportiamo di seguito la roadmap ufficiale di Samsung per l'Italia.

Dicembre 2019

Galaxy S10e;

Galaxy S10;

Galaxy S10+;

Galaxy S10 5G;

Galaxy Note 10;

Galaxy Note 10+;

Galaxy Note 10+ 5G.

Gennaio 2020

Galaxy S9;

Galaxy S9+;

Galaxy Note 9.

Febbraio 2020

Galaxy A70;

Galaxy A80;

Galaxy A90 5G.

Aprile 2020

Galaxy A10;

Galaxy A20e;

Galaxy A30s;

Galaxy A40;

Galaxy A50;

Galaxy A7;

Galaxy A9,

Galaxy A6;

Galaxy A6+;

Galaxy J4+;

Galaxy J6,

Galaxy XCover 4s,

Galaxy Tab S6.

Luglio 2020

Galaxy Tab A 8.0" 2019;

Galaxy Tab A 10.1;

Galaxy Tab A 10.5;

Galaxy Tab S5e;

Galaxy Tab S4.

Assenti quindi le serie di smartphone Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy Note 8, che finiscono fuori dal piano aggiornamenti della società sudcoreana. D'altronde, stiamo parlando di dispositivi usciti nel 2017.

Le informazioni contenute in questa notizia sono state comunicate agli utenti attraverso la sezione Avvisi dello smartphone. Per maggiori dettagli in merito all'aggiornamento alla One UI 2.0, vi rimandiamo al sito ufficiale di Samsung.