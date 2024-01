Il Samsung Galaxy Ring potrebbe arrivare entro fine 2024, sarà leggerissimo!

Nel corso dell’evento di presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S24, Samsung ha anche presentato il Galaxy Ring, l’anello smart su cui sappiamo molto poco ma che oggi conosciamo un pò meglio grazie ad alcuni leak.

In occasione dell’Unpacked, il colosso coreano si è limitato a mostrare solo un breve video che hanno posto l’attenzione sui sensori che saranno che permetteranno di accedere a funzionalità sia legate alla salute che non. L’analista Avi Greengart afferma di aver avuto modo di provare il Galaxy Ring a margine dell’evento, ed ha potuto constatare la sua leggerezza.

Greengart infatti afferma che l’anello è “ridicolamente leggero” e sarà disponibile in tre finiture e 13 dimensioni, quindi si adatterà bene a tutti i tipi di mano. Samsung avrebbe intenzione di lanciarlo entro la fine dell’anno, ma non è stata diffusa alcuna indicazione sulla finestra di commercializzazione: nelle passate ore si parlava di un possibile annuncio in estate, in occasione dell’evento di presentazione dei prossimi pieghevoli.

Il Galaxy Ring sarà in grado di monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue ma anche il sonno e l’allenamento. Probabile la sincronizzazione dei dati con Samsung Health: non è da escludere che Samsung lo posizioni sul mercato come un accessorio per il Galaxy Watch, in grado di migliorare il monitoraggio della salute. Alternativamente, potrebbe seguire quanto fatto con Helio Ring di Amazfit e renderlo disponibile come anello standalone.