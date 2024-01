Samsung Galaxy Ring è in arrivo: cosa sappiamo sull'anello smart

Nel corso della conferenza di presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S24, il colosso coreano ha brevemente mostrato anche il Galaxy Ring. Si tratta di un anello intelligente di cui al momento sappiamo molto poco.

L’azienda si è limitata ad affermare che si tratta di un “dispositivo all’avanguardia per la salute ed il benessere, potente ed accessibile”, che cambierà l’accesso alle informazioni relative alla salute. Samsung ha anche affermato che si tratta di un anello “all’avanguardia”, ed il fatto che l’annuncio sia arrivato dal dottor Matthew Wiggins, ricercatore clinico presso la divisione Samsung Research, lascia intuire che siamo di fronte ad un prodotto che guarderà quasi totalmente alla salute ed il benessere delle persone che lo indosseranno.

Come si può vedere nel filmato presente in calce, pubblicato dai colleghi di SamMobile, il produttore si è limitato a mostrare un filmato in cui si vede il Galaxy Ring nero. L’annuncio delle specifiche e disponibilità dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno ed è probabile che maggiori informazioni saranno diffuse nel secondo Galaxy Unpacked dell’anno, che secondo molti potrebbe andare in scena a luglio per svelare i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, per cui sono attese grande novità rispetto ai modelli del 2023.

Secondo le indiscrezioni, Galaxy Ring dovrebbe essere in grado di consentire il controllo della smart home ma anche di effettuare l’ECG. L’anello dovrebbe essere il primo di questa categoria a gestire tracciamento, misurazione e monitoraggio dell’esercizio fisico, il sonno e le condizioni di salute. Non è da escludere che Samsung integri delle funzioni basate sull’intelligenza artificiale.