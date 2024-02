Samsung Galaxy Ring, che batteria! Durerà più di una settimana

Il Mobile World Congress di Barcellona è stato l'occasione perfetta per uno sguardo approfondito al Samsung Galaxy Ring, il primo anello smart del colosso di Suwon. Benché l'azienda non si sia sbottonata sulle specifiche del device, ora c'è la conferma ufficiale del fatto che la batteria di Samsung Galaxy Ring durerà tantissimo: ecco quanto!

Durante un briefing per la stampa dedicato al Galaxy Ring, infatti, Samsung avrebbe annunciato che il Galaxy Ring durerà tra i cinque e i nove giorni in termini di autonomia. Con ogni probabilità, le due stime sono state ottenute con diverse configurazioni in termini di frequenza delle misurazioni biometriche o di accuratezza del tracking GPS. Poiché Samsung Galaxy Ring arriverà solo in estate, però, per ora non è possibile confermare il dato ufficiale con delle prove "su strada" dell'anello smart.

In ogni caso, l'informazione è stata riportata sia dall'outlet coreano Financial News che da GizmoChina, che hanno spiegato che la durata prolungata del dispositivo dipende dalla mancanza di uno schermo sul Galaxy Ring, che permette di migliorare la vita della batteria del prodotto. Negli scorsi giorni, anche il dirigente della divisione Mobile eXperience di Samsung T.M. Roh aveva confermato una durata di circa una settimana per il dispositivo.

Inoltre, entrambe le pubblicazioni riferiscono che il Galaxy Ring non avrà funzioni per le chiamate audio: non potrete cioè rispondere alle telefonate dal dispositivo, che probabilmente non sarà dotato di un microfono o di un altoparlante. Tra gli altri dettagli confermati da Samsung vi sono i colori di lancio dell'anello, che saranno Platinum Silver, Gold e Ceramic Black. Infine, l'azienda ha svelato che il device potrà tenere sotto controllo il ciclo mestruale e i periodi di fertilità nelle donne, ma sarà anche dotato di feature di tracking del sonno e dello stress degli utenti.

Il portale coreano The Elec, infine, ha riportato che Samsung avrebbe confermato che il Galaxy Ring uscirà nella seconda metà del 2024: la presenza del device al Galaxy Unpacked di luglio - quello in cui verranno presentati anche i Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, per intenderci - sembra dunque pressoché certa.