Samsung Galaxy Ring: nuove informazioni su compatibilità, batteria e dimensioni

Solo qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato alcune nuove informazioni sulla batteria di Samsung Galaxy Ring. Quest’oggi, grazie a CNET scopriamo ulteriori dettagli sull’anello che Samsung dovrebbe lanciare nel corso del 2024, in particolare su tre aspetti: autonomia, compatibilità e dimensioni.

I ragazzi di CNET infatti, come molti altri, hanno avuto modo di provare l’anello nel corso del Mobile World Congress di Barcellona ed in un lungo articolo hanno fatto il punto su ciò che Samsung ha svelato. Innanzitutto, la variante più piccola pesa solo 2,3 grammi, mentre il modello con diametro più ampio arriva a pesare 2,9 grammi. Si tratta di dati significativamente inferiori rispetto a quelli dell’Oura che pesa dai quattro ai sei grammi.

A variare però non è solo il peso ma anche la batteria: il prototipo più piccolo includerebbe una batteria da 14,5 mAh, un dato che va via via salendo e che arriva a 21,5 mAh sui modelli più grandi. Quanto basta per garantire un’autonomia fino a 9 giorni.

Il vicepresidente di Samsung, Hon Park, ha spiegato che per un funzionamento ottimale Galaxy Ring può anche essere utilizzato insieme a Galaxy Watch. Garantita la compatibilità con gli smartphone Galaxy e gli altri Android, mentre a quanto pare non si potrà utilizzare con iOS.

Alcune indiscrezioni trapelate in precedenza riferiscono che Samsung punterebbe a produrre 500mila unità di Galaxy Ring per il lotto iniziale.